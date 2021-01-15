Львів вирішив відпустити ще двох гравців у зимове трансферне вікно.

Макс Челіч та Мікель Айнсалу розірвали угоди зі Львовом за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Обидва приєднались до команди у серпні 2020 року, підписавши контракти терміном на 3 роки. Челіч відзначився 1 голом у 4 матчах, а Айнсалу, який виступає за збірну Естонії, не записав до свого активу жодної результативної дії в 11 зустрічах.

Нагадаємо, Львів пішов на зимову паузу на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі підопічних Віталія Шумського дві перемоги, три нічиї і сім поразок.

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