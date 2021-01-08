Дуду яскраво виступає в чемпіонаті Катару за Аль-Духайль. Сьогодні в 13 турі місцевої першості бразилець оформив хет-трик у ворота Аль-Вакри. Вже до десятої хвилини колишній динамівець відзначився двома голами: класно переграв голкіпера з гострого кута та замкнув простріл. Ще один м'яч він забив по перерві, а також асистував партнеру перед шостим голом. Загалом Аль-Духайль розгромив суперника з рахунком 8:1.

Перші два голи Дуду:

Enquanto isso, no Catar...



Dudu foi à rede duas vezes e serviu uma assistência na goleada do Al-Duhail sobre o Al-Wakrah - partida está 8x1 nesse momento.



Al-Duhail é o segundo colocado da Stars League! pic.twitter.com/hbhINztbTR — Celso Ardengh (@CelsoArdengh) January 8, 2021

Вчора бразилець відсвяткував 29-й день народження. "Цей тиждень особливий для мене. Я зміг провести час з дітьми на день народження, а сьогодні відіграв найкращий матч після приїзду в Катар", – зізнався Дуду.

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Дуду забиває в чотирьох матчах поспіль, а загалом він настріляв 11 голів і 9 асистів у 20 матчах цього сезону. Аль-Духайль вийшов на друге місце катарської першості. Відставання від лідера – Аль-Садда з Хаві на тренерському містку – складає 8 очок. Щоправда, вже в наступному турі 12 січня Дуду і Ко можуть скоротити розрив у очній зустрічі з Хаві.

Нагадаємо, що Дуду належав Динамо з 2011-го по 2015 рік, але не зміг закріпитися в Україні та неодноразово віддавався в оренди. На початку 2015-го Палмейрас викупив бразильця у киян за 3 млн євро, а влітку 2020-го орендував його в Катар.

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