Півзахисник Ігор Кошман офіційно більше не є гравцем Львова.

Клуб та гравець розірвали контракт за обопільною згодою, повідомляє офіціний сайт Львова.

Шумський анонсував одразу кілька трансферів на вихід зі Львова

Угода Кошмана зі львовським клубом тривала до літа 2021 року. Хавбек приєднався до команди перед початком сезону 2020/21 та встиг зіграти за цей час 9 матчів та відзначитись асистом.

Нагадаємо, Львів пішов на зимову паузу на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі підопічних Віталія Шумського дві перемоги, три нічиї і сім поразок.

Ексгравець Динамо феєрить на Близькому Сході – оформив хет-трик, продовжив результативну серію та залякує Хаві