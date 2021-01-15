Львов решил отпустить еще двух игроков в зимнее трансферное окно.

Макс Челич и Микель Айнсалу разорвали соглашения со Львовом по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

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Оба присоединились к команде в августе 2020 года, подписав контракты сроком на 3 года. Челич отличился 1 голом в 4 матчах, а Айнсалу, выступающий за сборную Эстонии, не записал в свой актив ни одной результативной действия в 11 встречах.

Напомним, Львов пошел на зимнюю паузу на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе подопечных Виталия Шумского две победы, три ничьи и семь поражений.

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