Львів найближчим часом може підписати першого в УПЛ угандійського півзахисника Фарука Мію, повідомляє "Футбол NEWS".

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24-річний вінгер зараз перебуває на перегляді у львівському клубі на зборах у Туреччині.

До слова, крайньою командою Фарука був турецький Коньяспор, з яким в угандійця завершився контракт. Він встиг також пограти за бельгійські Стандарт та Мускрон, хорватську Горіцу та азербайджанський Сабаїл. Серед чемпіонських нагород гравця – золото угандійської першості під час виступів за місцевий Вайперс, а також перемога у Кубку Бельгії зі Стандартом. За національну команду Уганди з 2014 року він провів 69 матчів, в яких забив 22 голи. Transfermarkt оцінює гравця в 1,2 млн євро.

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