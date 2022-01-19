Львов в ближайшее время может подписать первого в УПЛ угандийского полузащитника Фарука Мию, сообщает "Футбол NEWS".

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24-летний вингер сейчас находится на просмотре во львовском клубе на сборе в Турции.

К слова, последней командою Фарука был турецкий Коньяспор, с которым у угандийца завершился контракт. Также он успел поиграть за бельгийские Стандарт и Мускрон, хорватскую Горицу и азербайджанский Сабаил. Среди чемпионских наград игрока – золото угандийского первенства во время выступлений за местный Вайперс, а также победа в Кубке Бельгии со Стандартом. За национальную команду Уганды с 2014 года он провел 69 матчей, в которых забил 22 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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