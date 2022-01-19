"Нові трансфери? Ймовірність є. До нас приїдуть на перегляд футболісти до Туреччини.

Львів підписав екс-форварда Чорноморця

Можу проанонсувати, що найближчим часом буде ще один трансфер. Він буде гучнішим, гравець топовий. Потрібно трохи дочекатися", – поділився Стефанський у коментарі офіційному YouTube-каналу Львова.

Нагадаємо, цієї зими "синьо-золоті леви" вже підписали Владислава Бугая, Івана Пономаренка та Богдана Мишенка. До слова, Львів завершив першу частину сезону на 12 місці в чемпіонаті України, маючи в активі 17 очок.

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