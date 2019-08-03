Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ

Львів у рідних стінах приймає Динамо в рамках матчу 2-го туру УПЛ . Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Львів – Динамо

3 серпня, Львів, "Арена Львів". Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова трансляція на "Футбол 24".

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Галичина продовжує фестиваль Динамо у своїй столиці: три дні тому кияни здобули дещо курйозну перемогу над Карпатами, а тепер вони проекзаменують Львів. До речі, "зелено-білі" в цьому ж турі зіграють проти Шахтаря, тож місцевим вболівальникам можна навіть позаздрити через таку кількість топових матчів за тиждень – хоча "левів" деякі фанати вже встигли "поховати". На команду Богдана Блавацького надій набагато більше.

Статистика протистояння

Всього: 6 матчів, 1 перемога Львова, 0 нічиїх, 5 перемог Динамо, різниця м’ячів 2-6.

У Прем’єр-лізі: 6 матчів (+1, =0, -5, 2-6)

Його підопічні в дебютному матчі нового чемпіонату здобули вольову виїзну перемогу над Десною. Результат був справедливим, адже львів'яни після провального першого тайму зуміли перетягнути ініціативу й скористалися великою свободою дій, яку надав суперник – ну й голи вийшли доволі симпатичними. Львів міг забивати ще, однак цілком міг і пропустити – Десна кілька разів роздягнула оборону "містян", але не реалізували своїх моментів. В цілому ж, колектив Богдана Блавацького зіграв продумано, дисципліновано й цікаво.

Десна – Львів – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Чи достатньо цього на Динамо? Кияни у матчі проти Карпат зовсім не вразили: перший гол забили методом автоголу після прострілу в нікуди, а другий стався за кілька хвилин з пенальті – і все це прямо перед перервою. При цьому "леви" непогано виходили в контратаки й мало чим поступалися в русі та думці – не вистачало лише стабільності позаду та якісного завершення атак. Динамівці збилися на позиційну та силову боротьбу без моментів, але зуміли забрати ендшпіль поєдинку, організувавши кілька небезпечних випадів.

Найрезультативніший матч – 3 голи

26.05.2019. 31-й тур чемпіонату України-2018/2019

Динамо – Львів – 2:1

З плюсів команди Хацкевича можна виділити компактність, мобільність та інфернально сильну, як для УПЛ, оборону. Також повернувся Віктор Циганков, який за 20 згаком хвилин матчу з Карпатами показав, хто є справжньою зіркою і чому про Караваєва в якості вінгера не може йти ніякої мови.

Динамо на виїзді легко перемогло Карпати: прісний футбол киян, проблеми "левів" з атакою та повернення Циганкова

Головна ж слабкість криється у побудові позиційних атак, які розвиваються повільно й дуже залежать від окремих виконавців – зокрема, від Шепелєва, Буяльського та Циганкова. Крім того, у грі проти Карпат було помітно, що із зупинкою контратак в центрі поля виникають певні проблеми. Це може зіграти на руку Львову, який у минулому сезоні частенько рвав віце-чемпіонів на зустрічних курсах.

Найкращі бомбардири протистояння

Львів: Лукас Тейлор, Алвару – по одному.

Динамо: Бадр Каддурі, Тіберій Гіоане, Назарій Русин, Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін, Микита Бурда – по одному.

Кадрова ситуація

Травмованих чи дискваліфікованих у складі львів'ян немає – як і сенсу змінювати переможний склад. Можна лише зробити припущення щодо виходу з перших хвилин Альваро Тавареша, який у Чернігові вийшов на заміну та забив переможний гол, але й основа в тій грі відпрацювала непогано. Вірогідно, Богдан Блавацький не стане мудрувати й випустить саме її.

Жерсон Родрігес: Серце підказало, що перехід у Динамо – це правильний крок, я про цей великий клуб знав з дитинства

У Динамо ситуація складніша. Навряд чи зіграє Вербіч, який травмувався у матчі з Карпатами – за інформацією ЗМІ, він вже почувається нормально, однак випускати його на Львів перед виїздом у Брюгге було б занадто ризиковано. Те ж саме стосується Дуелунда. Крім того, команду покинули Русин та Оріховський, але повернувся Карлос Самбрано – втім, його вихід на поле малоймовірний.

Попередній матч. 26.05.2019. 31-й тур чемпіонату України-2018/2019

Динамо – Львів – 2:1

Голи: 0:1 – Алвару (16), 1:1 – А. Бєсєдін (78). 2:1 – М. Бурда (84).

Орієнтовні склади на матч Львів – Динамо

Львів: Сарнавський – Адамюк, Братков, Борзенко, Квасний – Мартан, Приймак – Шина, Дуарте, Пернамбуко – Ренан

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Циганков, Гармаш, Де Пена – Бєсєдін

"Родзинки" матчу:

– Львів всі домашні матчі з Динамо програє лише з рахунком 0:1

– Рекордна клубна гостьова гольова серія Динамо з 25 лютого 2018 року триває в

чемпіонатах 23 гри – 38 м’ячів.

– Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 9 ігор: 4 нічиї та 5 поразок.

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Львову в минулому сезоні гарно давалися матчі проти Динамо, яке навіть програвало "містянам" на НСК "Олімпійський". Втім, перевага віце-чемпіонів у класі аж занадто велика – львів'яни у рідних стінах не могли втримати бодай нічию, навіть маючи перевагу в два футболісти. З Карпатами у першому турі кияни підтвердили свій статус, заслужено перегравши суперника за не найбільш переконливого футболу.

Ймовірно, перевага у класі разом з більшою функціональною готовністю на старті сезону й стане причиною перемоги Динамо над Львовом – втім, простою вона не буде.

"Шахтар завжди так гратиме". Камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без Фонсеки