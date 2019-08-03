Львов – Динамо: анонс матча УПЛ

Львов в родных стенах принимает Динамо в рамках матча 2-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на поединок читайте на "Футбол 24".

Львов – Динамо

3 августа, Львов, "Арена Львов". Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая трансляция на "Футбол 24".

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Галиция продолжает фестиваль Динамо в своей столице: три дня назад киевляне добыли несколько курьезную победу над Карпатами, а теперь они проэкзаменуют Львов. Кстати, "зелёно-белые" в этом же туре сыграют против Шахтера, поэтому местным болельщикам можно даже позавидовать из-за такого количества топовых матчей за неделю – хотя "львов" некоторые фанаты уже успели "похоронить". На команду Богдана Блавацкого надежд гораздо больше.

Статистика противостояния

Всего: 6 матчей, 1 победа Львова, 0 ничьих, 5 побед Динамо, разница мячей 2-6.

В Премьер-лиге: 6 матчей (+1, =0, -5, 2-6)

Его подопечные в дебютном матче нового чемпионата одержали волевую выездную победу над Десной. Результат был справедливым, ведь львовяне после провального первого тайма сумели перетащить инициативу и воспользовались большой свободой действий, которую предоставил соперник – ну и голы получились довольно симпатичными. Львов мог забивать ещё, однако вполне мог и пропустить – Десна несколько раз раздела оборону "горожан", но не реализовала свои моменты. В целом же, коллектив Богдана Блавацкого сыграл продуманно, дисциплинированно и интересно.

Десна – Львов – 1:2 – видео голов и обзор матча

Достаточно ли этого на Динамо? Киевляне в матче против Карпат совсем не впечатлили: первый гол они забили методом автогола после прострела в никуда, а второй случился через несколько минут с пенальти – и всё это прямо перед перерывом. При этом "львы" неплохо выходили в контратаки и мало чем уступали в движении и мысли – не хватало только стабильности позади и качественного завершения атак. Динамовцы сбились в позиционную и силовую борьбу без моментов, но сумели забрать концовку поединка, организовав несколько опасных выпадов.

Самый результативный матч – 3 гола

26.05.2019. 31-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Динамо – Львов – 2:1

Из плюсов команды Хацкевича можно выделить компактность, мобильность и инфернально сильную, как для УПЛ, оборону. Также вернулся Виктор Цыганков, который за 20 с лишним минут матча с Карпатами показал, кто является настоящей звездой и почему о Караваеве в роли вингера не может идти никакой речи.

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Главная же слабость кроется в построении позиционных атак, которые развиваются медленно и очень зависят от отдельных исполнителей – в частности, от Шепелева, Буяльского и Цыганкова. Кроме того, в игре против Карпат было заметно, что с остановкой контратак в центре поля возникают определённые проблемы. Это может сыграть на руку Львову, который в прошлом сезоне частенько рвал вице-чемпионов на встречных курсах.

Лучшие бомбардиры противостояния

Львов: Лукас Тейлор, Алвару – по одному.

Динамо: Бадр Каддури, Тиберио Гиоане, Назарий Русин, Виталий Буяльский, Артём Беседин, Никита Бурда – по одному.

Кадровая ситуация

Травмированных или дисквалифицированных в составе львовян нет – как и смысла менять победный состав. Можно лишь сделать предположение о выходе с первых минут Альваро Тавареша, который в Чернигове вышел на замену и забил победный гол, но и основа в той игре отработала неплохо. Вероятно, Богдан Блавацкий не станет мудрить и выпустит именно её.

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У Динамо ситуация сложнее. Вряд ли сыграет Вербич, который травмировался в матче с Карпатами – по информации СМИ, он уже чувствует себя нормально, однако выпускать его на Львов перед выездом в Брюгге было бы слишком рискованно. То же самое касается Дуелунда. Кроме того, команду покинули Русин и Ориховский, но вернулся Карлос Самбрано – впрочем, его выход на поле маловероятен.

Предыдущий матч. 26.05.2019. 31-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Динамо – Львов – 2:1

Голы: 0:1 – Алвару (16), 1:1 – А. Беседин (78). 2:1 – М. Бурда (84).

Ориентировочные составы на матч Львов – Динамо

Львов: Сарнавский – Адамюк, Братков, Борзенко, Квасный – Мартан, Приймак – Шина, Дуарте, Пернамбуко – Ренан

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Гармаш, де Пена – Беседин

"Изюминки" матча:

– Львов все домашние матчи с Динамо проигрывает только со счётом 0:1

– Рекордная клубная гостевая голевая серия Динамо с 25 февраля 2018 года продолжается в чемпионатах 23 игры – 38 мячей.

– Львов удерживает клубную антирекордную домашнюю безвыигрышную серию в чемпионатах, которая с 10 ноября 2018 года длится 9 игр: 4 ничьи и 5 поражений.

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Львову в прошлом сезоне хорошо давались матчи против Динамо, которое даже проигрывало "горожанам" на НСК "Олимпийский". Впрочем, преимущество вице-чемпионов в классе слишком велико – львовяне в родных стенах не могли удержать хотя бы ничью, даже имея преимущество в два футболиста. С Карпатами в первом туре киевляне также подтвердили свой статус, заслуженно переиграв соперника при не самом убедительном футболе.

Вероятно, преимущество в классе вместе с большей функциональной готовностью на старте сезона и станет причиной победы Динамо над Львовом – впрочем, простой она не будет.

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