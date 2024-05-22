Грузинський гравець добре вписався у склад "гірників" і привернув до себе увагу представників кількох європейських чемпіонатів.

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Як повідомляє Geo Team, Іраклі Азаров зацікавив клуби з французької Ліги 1 та італійської Серії А, а також Селтік. Агент захисника Мамука Джугелі підтвердив, що інтерес з боку команд дійсно є.

Варто зауважити, що раніше була інформація, що Ювентус та Наполі зацікавлені у підписанні грузина.

Нагадаємо, що Азаров приєднався до Шахтаря у серпні 2023 року з Црвени Звезди. Загалом Іраклі зіграв за "гірників" у 32 матчах у всіх турнірах, оформивши чотири результативні передачі.

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