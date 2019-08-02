Жерсон Родрігес: Серце підказало, що перехід у Динамо – це правильний крок, я про цей великий клуб знав з дитинства

Новачок Динамо Жерсон Родрігес розповів, чому перейшов у київський клуб.

"Це найбільший клуб у моїй кар'єрі. Це виклик для мене. Динамо – великий клуб, який я знаю з дитинства. Зараз я тут, і емоції найпозитивніші.

Жерсон Родрігес став гравцем Динамо

Чи одразу погодився на пропозицію? У мене такий принцип, я завжди беру час для того, щоб подумати. Я все зважив, поспілкувався зі своїм менеджером. Мені серце підказало, що це правильний крок. Я щасливий його зробити і рухатися далі.

Я дуже люблю нові виклики. Вони мотивують працювати. Я за натурою – лідер. Знаю, що тут прекрасний колектив і команда. Поки не знайомий з динамівцями особисто, але сподіваюся, що так і буде. Знаю, що якщо буду працювати, віддавати самого себе повністю, результат буде.

Жерсон Родрігес прокоментував свій перехід у Динамо

Я думаю, мені комфортніше грати лівим вінгером, але я футболіст, який працює на команду і відштовхується від її інтересів. Можу грати в центрі, на правому фланзі. Там, де я потрібен команді, там буду грати і віддавати всього себе", – цитує Жерсона Родрігеса офіційний сайт Динамо.