Новачок Зорі Нортон: В Україні холодно, це стало для мене неприємним фактом

Півзахисник Зорі Матеус Нортон поділився першими враженнями від перебування в Україні та у команді.

"Я безмежно щасливий підписати контракт з Зорею. Буду намагатися працювати і приносити команді ту максимальну користь, яку можу.

Я думаю, що з адаптацією проблем не буде, і вона пройде швидше звичайного. Упевнений, що бразильці, які вже грають в Зорі, допоможуть мені з цим питанням. Проблем не виникне.

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Конкуренція – це добре. Знаю, що в команді чимало футболістів на мою позицію. Окремо скажу, що граю я на позиції опорного півзахисника. Деякий час грав на позиції правого захисника. Не хочу забігати наперед або займати чиєсь місце. Я постараюся довести своєю роботою, що гідний місця у складі.

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В Україні досить холодно, це стало для мене не дуже приємним фактом. Плюс, мова інша. Нічого не розумію. Я розмовляю тільки португальською. Але буде тепер привід вчити інші мови", – цитує Нортона офіційний сайт Зорі.