Венглинський: Маріуполь штучно тягнуть в першу шістку

Екс-нападник Динамо Олег Венглинський поділився думками щодо фаворитів у боротьбі за верхню шістку української Прем'єр-ліги сезону 2018/19.

"Не варто розглядати варіант невиходу Олександрії в першу шістку або потрапляння туди Карпат. Точно можу сказати, що серед щасливчиків опиниться Маріуполь. Давати такий пенальті, як в минулому турі... Тепер зрозуміло, що азовців тягнуть до першої шістки.

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За решту дві путівки боротьбу поведуть три команди. Зоря і Ворскла поки перебувають не в найкращому стані. Десна має згуртований колектив, де всі б'ються один за одного.

Юрій Вернидуб обов'язково щось придумає. Команда по іменах у луганчан непогана. А ось Ворскла виявиться в цій боротьбі зайвою. Команду лихоманить в ігровому плані, пішов Кулач, який встигав забивати і видавати багато боротьби попереду. Фінансове становище теж залишає бажати кращого. З цього не вийде нічого хорошого", – цитує Венглинського портал Команда 1.

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