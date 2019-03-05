Директор СДЮШОР Чорноморця звинувачується у присвоєнні 70 тисяч гривень

Директора СДЮШОР одеського Чорноморця Артема Видерка звинуватили у незаконному присвоєнні 70 тисяч гривень, які він зібрав з батьків футболістів.

Батьки гравців СДЮШОР Чорноморця звинуватили директора Артема Видерка в незаконному збагаченні на 70 тисяч гривень, повідомляє Думская.

Вони написали листа керівництву клубу про те, що функціонер не надав фінансового звіту про поїздку гравців до Львова на турнір "Галицька зима". З батьків зібрали по 3200 гривень на проїзд, проживання в готелі та триразове харчування.

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Батьки провели власний моніторинг з урахуванням цін на потяг та проживання. Вийшло 2120 гривень з кожного. Виходячи з результатів, Видерко присвоїв собі 70 тисяч гривень.

"Надані квитанції про оплату за проживання людини в кімнаті №209 не мають ніякого відношення до розміщення офіційної делегації в даному готелі. Наші учні не проживали на зазначеному поверсі і в зазначеному номері.

Також можу повідомити, що в школі існує процедура узгодження виїзду кожної групи на контрольні ігри і різні турніри. Я особисто попередньо проводжу батьківські збори, на якому надаю повну інформацію про турнір і всіх супутніх витратах", – сказав Видерко Odessa Online.

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