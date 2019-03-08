Кадіна: Сподіваюсь зіграти зі Львовом в єврокубках – Лізі Європи або навіть Лізі чемпіонів

Півзахисник ФК Львів Муріло Кадіна розповів, чого хоче досягти у футболці "синьо-золотих левів".

"Львів цікавився мною ще минулого року, але з певних причин я опинився на перегляді у клубі лише цієї зими. Хочу лише подякувати за можливість проявити себе. Це великий виклик для мене у футболі, і я сподіваюся виправдати усі покладені на мене сподівання.

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Головною несподіванкою для мене стала українська їжа. Але це все питання адаптації до нових умов життя, і я вже потроху звикаю до цього. Також тут доволі холодно взимку та навесні. Щоправда, до погоди, вважаю, я вже встиг призвичаїтися.

Моє амплуа – опорний півзахисник, також можу зіграти вище у центрі поля. Перевагами своєї гри вбачаю контроль м’яча та техніку, а ось над ударами по воротах ще можна попрацювати.

Перед тим, як опинитися у Львові, я детально вивчав інформацію про клуб та український футбол у цілому. Розумів, що в Україні у футбол грають інакше, але тут є чимало бразильців, що лише допоможе мені у короткі терміни звикнути до нових вимог. Мені подобаються амбіції клубу. Сподіваюсь зіграти зі Львовом в єврокубках – Лізі Європи або навіть Лізі чемпіонів!

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У нас відверто не вийшла перша домашня гра, але, вважаю, це загартувало команду напередодні матчу з Карпатами. В останньому поєдинку була справжня битва на футбольному полі, і тим приємніше, що Львів переміг. Хтось скаже, що це була випадковість чи нам пощастило з автоголом суперників, але у нас був чіткий план на гру. І якби того взяття воріт не сталося, впевнений, ми б забили в іншому епізоді. Ми зробили усе можливе і неможливе, аби піти з поля переможцями.

Після виграшу над Карпатами можу сказати, що у хлопців горять очі. Усі прагнуть довести, що Львів гідний завершити сезон у верхній частині турнірної таблиці", – циитує Кадіну прес-служба Львова.