Львів – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Львів в рамках 29-го туру чемпіонату України приймає Ворсклу. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Львів у попередньому турі презентував нового тренера – Георгія Цецадзе. Грузин змінив вірмена Єгіше Мелікяна й заявив, що команду потрібно вчити тактиці та стратегії, однак проти Карпат настанови коуча не спрацювали. Вигравши перший тайм, "містяни" повністю провалилися по перерві, не тільки не дотиснувши "левів" у більшості, а ще й пропустивши гол. У підсумку маємо нічию із суперником, який вперше вийшов на поле після карантину. Втім, цей результат для Львова вже нічого не значить, адже Карпати йдуть на дно. Шансів вилетіти немає, як і піднятися до зони плей-офф за єврокубки.

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Ворскла перебуває у схожій ситуації. Після драматичної перемоги в серії пенальті у півфіналі Кубка України втомлені полтавці розписали нульову нічию з Олімпіком, а Юрій Максимов заявив, що "зелено-білі" тепер переорієнтуються на підготовку до фіналу з Динамо – його розіграють у середу. Шанси на зону плей-офф єврокубків у команди ще є, але суто теоретичні – за чотири тури до кінця чемпіонату Ворскла відстає від восьмої позиції на шість очок. Словом, думками футболісти вже давно не в УПЛ.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Якубу (під питанням)

Орієнтовні склади на матч Львів – Ворскла

Львів: Сарнавський – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковеллі

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Луїзао, Пуцлін – Васін, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Обидві команди після карантину забивають вкрай рідко, а протягом сезону суперники демонструють рівність – Ворскла та Львів здобули по перемозі один над одним та зіграли внічию. Деяку перевагу в сьогоднішній зустрічі слід віддати "містянам", яким навряд чи подобається серія в дев'ять матчів без перемог. Полтавцям же нічого не потрібно – вони будуть берегти себе під фінал Кубка. Саме тому можна прогнозувати або нічию, або перемогу підопічних Георгія Цецадзе.

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