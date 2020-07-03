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Львів – Ворскла: анонс матчу УПЛ

3 липня 08:00 - Читать на русском
Львів – Ворскла: анонс матчу УПЛ
Львів – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Львів в рамках 29-го туру чемпіонату України приймає Ворсклу. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
 
Артем Челядін 8’
Данило Кравчук 89’
8’ Артем Челядін
55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
89’ Данило Кравчук

Львів у попередньому турі презентував нового тренера – Георгія Цецадзе. Грузин змінив вірмена Єгіше Мелікяна й заявив, що команду потрібно вчити тактиці та стратегії, однак проти Карпат настанови коуча не спрацювали. Вигравши перший тайм, "містяни" повністю провалилися по перерві, не тільки не дотиснувши "левів" у більшості, а ще й пропустивши гол. У підсумку маємо нічию із суперником, який вперше вийшов на поле після карантину. Втім, цей результат для Львова вже нічого не значить, адже Карпати йдуть на дно. Шансів вилетіти немає, як і піднятися до зони плей-офф за єврокубки.

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Ворскла перебуває у схожій ситуації. Після драматичної перемоги в серії пенальті у півфіналі Кубка України втомлені полтавці розписали нульову нічию з Олімпіком, а Юрій Максимов заявив, що "зелено-білі" тепер переорієнтуються на підготовку до фіналу з Динамо – його розіграють у середу. Шанси на зону плей-офф єврокубків у команди ще є, але суто теоретичні – за чотири тури до кінця чемпіонату Ворскла відстає від восьмої позиції на шість очок. Словом, думками футболісти вже давно не в УПЛ.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані:

Травмовані: Якубу (під питанням)

Орієнтовні склади на матч Львів – Ворскла

Львів: Сарнавський – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковеллі

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Луїзао, Пуцлін – Васін, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Обидві команди після карантину забивають вкрай рідко, а протягом сезону суперники демонструють рівність – Ворскла та Львів здобули по перемозі один над одним та зіграли внічию. Деяку перевагу в сьогоднішній зустрічі слід віддати "містянам", яким навряд чи подобається серія в дев'ять матчів без перемог. Полтавцям же нічого не потрібно – вони будуть берегти себе під фінал Кубка. Саме тому можна прогнозувати або нічию, або перемогу підопічних Георгія Цецадзе.

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