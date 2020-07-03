Львов – Ворскла: анонс матча УПЛ

Львов в рамках 29-го тура чемпионата Украины принимает Ворсклу. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Львов в предыдущем туре представил нового тренера – Георгия Цецадзе. Грузин сменил армянина Егише Меликяна и заявил, что команду нужно учить тактике и стратегии, однако против Карпат установки коуча не сработали. Выиграв первый тайм, "горожане" полностью провалились после перерыва, не только не дожав "львов" в большинстве, но и пропустив гол. В итоге имеем ничью с соперником, который впервые вышел на поле после карантина. Впрочем, этот результат для Львова уже ничего не значит, ведь Карпаты идут ко дну. Шансов вылететь нет, как и подняться в зону плей-офф за еврокубки.

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Ворскла находится в похожей ситуации. После драматичной победы в серии пенальти в полуфинале Кубка Украины уставшие полтавчане расписали нулевую ничью с Олимпиком, а Юрий Максимов заявил, что "зелёно-белые" теперь переориентируются на подготовку к финалу с Динамо – его разыграют в среду. Шансы на зону плей-офф еврокубков у команды ещё есть, но чисто теоретические – за четыре тура до конца чемпионата Ворскла отстаёт от восьмой позиции на шесть очков. Словом, мыслями футболисты уже давно не в УПЛ.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Якубу (под вопросом)

Ориентировочные составы на матч Львов – Ворскла

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Прыймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковелли

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Луизао, Пуцлин – Васин, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Обе команды после карантина забивают крайне редко, а в течение сезона соперники демонстрируют равенство – Ворскла и Львов добыли по одной победе и сыграли вничью. Некоторое преимущество в сегодняшней встрече следует отдать "горожанам", которым вряд ли нравится серия в девять матчей без побед. Полтавчанам же ничего не нужно – они будут беречь себя под финал Кубка. Именно поэтому можно прогнозировать или ничью, или победу подопечных Георгия Цецадзе.

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