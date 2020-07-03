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Львов – Ворскла: анонс матча УПЛ

3 июля 08:08 - Читати українською
Львов – Ворскла: анонс матча УПЛ
Львов – Ворскла: анонс матча УПЛ

Львов в рамках 29-го тура чемпионата Украины принимает Ворсклу. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
 
Артем Челядин 8’
Даниил Кравчук 89’
8’ Артем Челядин
55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
89’ Даниил Кравчук

Львов в предыдущем туре представил нового тренера – Георгия Цецадзе. Грузин сменил армянина Егише Меликяна и заявил, что команду нужно учить тактике и стратегии, однако против Карпат установки коуча не сработали. Выиграв первый тайм, "горожане" полностью провалились после перерыва, не только не дожав "львов" в большинстве, но и пропустив гол. В итоге имеем ничью с соперником, который впервые вышел на поле после карантина. Впрочем, этот результат для Львова уже ничего не значит, ведь Карпаты идут ко дну. Шансов вылететь нет, как и подняться в зону плей-офф за еврокубки.

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Ворскла находится в похожей ситуации. После драматичной победы в серии пенальти в полуфинале Кубка Украины уставшие полтавчане расписали нулевую ничью с Олимпиком, а Юрий Максимов заявил, что "зелёно-белые" теперь переориентируются на подготовку к финалу с Динамо – его разыграют в среду. Шансы на зону плей-офф еврокубков у команды ещё есть, но чисто теоретические – за четыре тура до конца чемпионата Ворскла отстаёт от восьмой позиции на шесть очков. Словом, мыслями футболисты уже давно не в УПЛ.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы:

Травмированные: Якубу (под вопросом)

Ориентировочные составы на матч Львов – Ворскла

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Прыймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковелли

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Луизао, Пуцлин – Васин, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Обе команды после карантина забивают крайне редко, а в течение сезона соперники демонстрируют равенство – Ворскла и Львов добыли по одной победе и сыграли вничью. Некоторое преимущество в сегодняшней встрече следует отдать "горожанам", которым вряд ли нравится серия в девять матчей без побед. Полтавчанам же ничего не нужно – они будут беречь себя под финал Кубка. Именно поэтому можно прогнозировать или ничью, или победу подопечных Георгия Цецадзе.

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