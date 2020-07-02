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Ворскла підписала повноцінний контракт з легіонером, якого Сабо назвав "молодим Шевченком"

2 липня 13:28 - Читать на русском
Ворскла підписала повноцінний контракт з легіонером, якого Сабо назвав "молодим Шевченком"
Ібрахім Кане / фото: Ворскла

Малійський захисник Ібрахім Кане підписав повноцінний контракт з полтавською Ворсклою.

Раніше 20-річний виконавець виступав за Ворсклу на правах оренди. Тепер же контракт Кане з полтавцями буде діяти протягом чотирьох років, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Кане приєднався до Ворскли восени 2018 року. Відтоді талановитий захисник зіграв за полтавців 35 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 2 голи та одну результативну передачу.

Після 28-ми зіграних турів у нинішньому сезоні УПЛ Ворскла посідає дев'яте місце у турнірній таблиці. Окрім того, команда Юрія Максимова зуміла пробитися у фінал Кубка України, де 8 липня зіграє проти Динамо.

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Теги
Ворскла Ворскла Ібрахім Ібрахім Кане
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