Матч чергового туру української Прем'єр-ліги між Львовом та Шахтарем відбудеться у Харкові, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Прчини перенесення матчу – підготовка домашнього стадіону "синьо-золотих" (Арени Львів) до матчів збірної України. За згодою команд поєдинок прийматиме ОСК Металіст. Номінальним господарем залишається Львів.

До слова, напередодні з'явилась неофіційна інформація щодо перенесення матчів "синьо-жовтих" зі Львова (підопічні Шевченка мали провести поєдинки проти Фінляндії та Казахстану на Арені Львів). Такі зміни буцімто пов'язані зі складною епідеміологічною ситуацією на Заході України.

Нагадаємо, зустріч між Львовом та Шахтарем відбудеться у неділю, 21 березня. Початок зустрічі о 17:00.

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