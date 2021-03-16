Матч очередного тура украинской Премьер-лиги между Львовом и Шахтером состоится в Харькове, сообщает официальный сайт "горожан".

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало

Прчины переноса матча – подготовка домашнего стадиона "сине-золотых" (Арены Львов) к матчам сборной Украины. С согласия команд поединок будет принимать ОСК Металлист. Номинальным хозяином остается Львов.

К слову, накануне появилась неофициальная информация о переносе матчей "сине-желтых" из Львова (подопечные Шевченко должны были провести поединки против Финляндии и Казахстана на Арене Львов). Такие изменения якобы связаны со сложной эпидемиологической ситуацией на Западе Украины.

Напомним, встреча между Львовом и Шахтером состоится в воскресенье, 21 марта. Начало встречи в 17:00.

"Мальдіні – майже брат": інтерв'ю Шевченка про найважливіший гол у кар'єрі, відродження Мілана і Златана в збірній