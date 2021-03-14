Як наставник національної команди Шевченко сконцентрований на старті кваліфікації до ЧС-2022. Однак не міг оминути увагою чутки про повернення у збірну Швеції нинішнього лідера атак Мілана – Златан Ібрагімовіча. "Я повністю сконцентрований на цих кваліфікаційних матчах, тому що зараз нелегко грати за збірні. Якщо Златан повернеться, це добре для Швеції і для всього європейського футболу. Для такої людини, як Ібрагімовіч, якщо він здоровий і мотивований, місце завжди знайдеться. І це правильно".

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Сьогодні в Італії зірають центральний матч 27-го туру Серії А. У гості до Мілана приїде Наполі на чолі з Дженнаро Гаттузо. Шевченку буде складно цілковито підтримувати лише одну сторону цього протистояння. "Паоло Мальдіні – майже брат, а Мілан – це Мілан. Але мені подобається Ріно, який робить хорошу кар'єру тренера".

Звітна зустріч – чудова можливість похвалити друзів та колишніх одноклубників за їхню нинішню роботу. "У кожного є дещо у його ДНК. У Гаттузо свій стиль, він багато працював, щоб зробити кар'єру. Досвід був різним, але Ріно ніколи не відступав. За це теж потрібно цінувати. Я думаю, він зможе стримувати почуття. Мілан – це його історія, хороший шматок його історії, як і моєї, але зараз кожен йде своїм шляхом.

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Мальдіні також виріс як менеджер. Паоло чудово справляється, як і весь Мілан. Менеджмент, керівництво, тренер, гравці: є хороший проект, і всі вони єдині. Я не сумнівався, що з часом результати прийдуть, план був ясний. Мілан проводить хороший чемпіонат і повинен підтримувати великі амбіції".

Не залишився без уваги Шевченка і героїчний порятунок "россонері" на Олд Траффорд в рамках Ліги Європи. Манчестер для українця – особливе місце. Тут він виграв Лігу чемпіонів, забивши вирішальний пенальті в серії про Ювентуса, ворота якого захищав Джанлуїджі Буффон. "Продовжую вважати той пенальті своїм найважливішим голом.

Я зовсім не здивований камбеком проти Юнайтед, як і тим, що Мілан робить в Італії. Піолі добре керує командою і пропонує безліч хороших ідей. Шанси на прохід далі хороші, команда здається скромною і цілеспрямованою. Що б не трапилося, ні у кого немає магічної кулі, щоб передбачити майбутнє. Слід визнати, що Мілан грав з високо піднятою головою. Вони заслужили компліменти від англійських ЗМІ. Це не випадковий результат – молодий Мілан грав як велика команда. Я вважаю, що всі у Європі чекають від Мілана такої активної позиції, такої ідентичності. Приємно бачити, що Мілан повернувся".

На відміну від України, в Італії уболівальники досі не можуть бути присутніми на трибунах. Шевченко погоджується, що під час такого матчу, як Мілан – Наполі, легендарному Сан-Сіро не личить порожнеча, але наразі іншого виходу просто немає. "Ми повинні набратися терпіння. Той, хто зіткнувся з COVID-19 безпосередньо, навіть через родичів або друзів, знає, що ми повинні подолати цю ситуацію всі разом, з обережністю".

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