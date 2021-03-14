"Мальдіні – майже брат": інтерв'ю Шевченка про найважливіший гол у кар'єрі, відродження Мілана і Златана в збірній
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав інтерв'ю культовій La Gazzetta dello Sport. "Футбол 24" наводить найцікавіше, про що говорив легендарний форвард Мілана.
Як наставник національної команди Шевченко сконцентрований на старті кваліфікації до ЧС-2022. Однак не міг оминути увагою чутки про повернення у збірну Швеції нинішнього лідера атак Мілана – Златан Ібрагімовіча. "Я повністю сконцентрований на цих кваліфікаційних матчах, тому що зараз нелегко грати за збірні. Якщо Златан повернеться, це добре для Швеції і для всього європейського футболу. Для такої людини, як Ібрагімовіч, якщо він здоровий і мотивований, місце завжди знайдеться. І це правильно".
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Сьогодні в Італії зірають центральний матч 27-го туру Серії А. У гості до Мілана приїде Наполі на чолі з Дженнаро Гаттузо. Шевченку буде складно цілковито підтримувати лише одну сторону цього протистояння. "Паоло Мальдіні – майже брат, а Мілан – це Мілан. Але мені подобається Ріно, який робить хорошу кар'єру тренера".
Звітна зустріч – чудова можливість похвалити друзів та колишніх одноклубників за їхню нинішню роботу. "У кожного є дещо у його ДНК. У Гаттузо свій стиль, він багато працював, щоб зробити кар'єру. Досвід був різним, але Ріно ніколи не відступав. За це теж потрібно цінувати. Я думаю, він зможе стримувати почуття. Мілан – це його історія, хороший шматок його історії, як і моєї, але зараз кожен йде своїм шляхом.
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Мальдіні також виріс як менеджер. Паоло чудово справляється, як і весь Мілан. Менеджмент, керівництво, тренер, гравці: є хороший проект, і всі вони єдині. Я не сумнівався, що з часом результати прийдуть, план був ясний. Мілан проводить хороший чемпіонат і повинен підтримувати великі амбіції".
Не залишився без уваги Шевченка і героїчний порятунок "россонері" на Олд Траффорд в рамках Ліги Європи. Манчестер для українця – особливе місце. Тут він виграв Лігу чемпіонів, забивши вирішальний пенальті в серії про Ювентуса, ворота якого захищав Джанлуїджі Буффон. "Продовжую вважати той пенальті своїм найважливішим голом.
Я зовсім не здивований камбеком проти Юнайтед, як і тим, що Мілан робить в Італії. Піолі добре керує командою і пропонує безліч хороших ідей. Шанси на прохід далі хороші, команда здається скромною і цілеспрямованою. Що б не трапилося, ні у кого немає магічної кулі, щоб передбачити майбутнє. Слід визнати, що Мілан грав з високо піднятою головою. Вони заслужили компліменти від англійських ЗМІ. Це не випадковий результат – молодий Мілан грав як велика команда. Я вважаю, що всі у Європі чекають від Мілана такої активної позиції, такої ідентичності. Приємно бачити, що Мілан повернувся".
На відміну від України, в Італії уболівальники досі не можуть бути присутніми на трибунах. Шевченко погоджується, що під час такого матчу, як Мілан – Наполі, легендарному Сан-Сіро не личить порожнеча, але наразі іншого виходу просто немає. "Ми повинні набратися терпіння. Той, хто зіткнувся з COVID-19 безпосередньо, навіть через родичів або друзів, знає, що ми повинні подолати цю ситуацію всі разом, з обережністю".
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