УАФ відмовилась від проведення матчів національної команди проти Фінляндії та Казахстану на Арені Львів, повідомляє Telegram-канал "Тайны Футбола".

У збірній України прокоментували ймовірне перенесення березневих матчів кваліфікації ЧС-2022 зі Львова

Поєдинки відбору до ЧС-2022, які заплановані на 28-ме та 31 березня, відбудуться у Києві на НСК Олімпійський. Таке перенесення пов'язане зі складною епідеміологічною ситуацією на Заході України.

Нагадаємо, перша зустріч в рамках кваліфікації на майбутній Мундіаль для підопічних Шевченка запланована на виїзді проти Франції 24 березня.

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