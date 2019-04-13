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Львів – Олександрія: Лучкевич забив дебютний гол шикарним ударом

21:05 1227 Читать на русском
Львів – Олександрія: Лучкевич забив дебютний гол шикарним ударом
Лучкевич забив перший гол за Олександрію

Хавбек Олександрії Валерій Лучкевич став автором красивого забитого м'яча у поєдинку Прем'єр-ліги проти Львова.

72’ Дуарте да Сільва Бруно
75’ Луїс Велозу
90+4’ Владислав Приймак
 
Артем Полярус 49’
Валерій Лучкевич 59’
49’ Артем Полярус
59’ Валерій Лучкевич
72’ Дуарте да Сільва Бруно
75’ Луїс Велозу
90+4’ Владислав Приймак

На 59-й хвилині матчу Львів – Олександрія у 24-му турі УПЛ Валерію Лучкевичу вдався шикарний удар, який став результативним.

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Після розіграшу кутового м'яч відскочив до Лучкевича, який без роздумів у дотик пробив по воротах. Вийшло дуже ефектно – м'яч влетів у ворота без жодних шансів для Олександра Бандури. Цей гол став вирішальним у матчі, який завершився перемогою Олександрії з рахунком 2:1.

Це 6-й матч Лучкевича у складі Олександрії. Контракт 23-річного українця належить Стандарду, а за команду Шарана він виступає на правах оренди.

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Теги
Олександрія Олександрія Відеоновини Львів - Олександрія Фантастичні голи Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Красиві голи
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