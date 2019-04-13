Львів – Олександрія: Лучкевич забив дебютний гол шикарним ударом

Хавбек Олександрії Валерій Лучкевич став автором красивого забитого м'яча у поєдинку Прем'єр-ліги проти Львова.

На 59-й хвилині матчу Львів – Олександрія у 24-му турі УПЛ Валерію Лучкевичу вдався шикарний удар, який став результативним.

Олійник красивим голом приніс перемогу Сейнайокі в чемпіонаті Фінляндії

Після розіграшу кутового м'яч відскочив до Лучкевича, який без роздумів у дотик пробив по воротах. Вийшло дуже ефектно – м'яч влетів у ворота без жодних шансів для Олександра Бандури. Цей гол став вирішальним у матчі, який завершився перемогою Олександрії з рахунком 2:1.

Це 6-й матч Лучкевича у складі Олександрії. Контракт 23-річного українця належить Стандарду, а за команду Шарана він виступає на правах оренди.

Маріуполь – Динамо: Циганков з рекордом як символ молоді киян, такі різні дебюти Попова та Ісаєнка, героїчний Худжамов