Олійник красивим голом приніс перемогу Сейнайокі в чемпіонаті Фінляндії

У матчі 2-го туру чемпіонату Фінляндії Сейнайокі обіграв Інтер Турку завдяки результативним діям українського нападника.

Чемпіонат Фінляндії, 2-й тур

Інтер Турку – Сейнайокі – 1:2

Голи: Валенчіч, 86 – Надсон, 21, Олійник, 44

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Гості вже у першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу над Інтером, забивши 2 м'ячі. Лише наприкінці поєдинку господарі зуміли відквитати 1 гол, але для порятунку, цього було не достатньо.

Варто відзначити, що переможний гол у поєдинку забив український форвард Денис Олійник. 31-річний гравець відзначається вже у другому турі поспіль.

ПІсля 2-х турів чемпіонату Фінляндії Сейнайокі перебуває на третій сходинці із 6-ма очками.

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