Олександрія переграла Львів та зробила серйозну заявку на бронзу УПЛ

Олександрія виявилась сильнішою за Львів (2:1) у матчі 24-го туру УПЛ.

Команди дуже мляво розпочали поєдинок. Мінімальну перевагу мали гравці Олександрії, але господарі не дозволяли створювати гострі моменти біля своїх воріт у першому таймі. Єдиний небезпечний момент був у хавбека гостей Артема Поляруса, але голкіпер Львова Бандура врятував свою команду.

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Після перерви гра пожвавилась, і вже на 49-й хвилині олександрійці відкрили рахунок. Кирило Ковалець здійснив сольний прохід правим флангом і зроби усе, щоб Полярус відзначився голом. Через 10 хвилин гості подвоїли перевагу. Потужним ударом з ліній штрафного майданчика відзначився Валерій Лучкевич. Без шансів для воротаря.

Гравці Львова прокинулись і побігли виправляти ситуацію. Інтрига у поєдинок повернулась на 72-й хвилині, після голу бразильського нападника Львова Бруно Дуарте. Вже через хвилину господарі залишились в меншості, другу жовту картку отримав Луїс Велозу. Незважаючи на чисельну меншість, саме гравці Львова володіли ініціативою наприкінці матчу, але результату це не принесло.

Перед фінальним свистком гравці вирішили з'ясувати стосунки силовим способом, але рефері швидко заспокоїв футболістів ще одним вилученням захисника Львова Владислава Приймака.

Перемога закріпила Олексндрію на третій сходинці турнірної таблиці. Підопічні Володимира Шарана випереджають найближчого суперника (Маріуполь) на 11 очок. Львів на 6-му місці, маючи в активі 30 очок.

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