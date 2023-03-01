Луїс Енріке більше не входить до списку претендентів на посаду нового головного тренера збірної Бразилії.

Як інформує Sport.es, бразильська Конфедерація футболу вирішила почекати до липня, коли закінчиться європейський сезон. Це означає, що Енріке перетворився з пріоритетного варіанту на "одного з".

Мудрик отримав нову порцію принижень від екс-зірки Арсенала: "Це не гравець Поттера"

З великою долею ймовірності це означає, що астурійський тренер зосередився на інших варіантах. Одна з вакансій, яка незабаром може з'явитися – це Челсі. Головний тренер лондонської команди Грем Поттер перебуває за крок від звільнення.

Ще одним претендентом на пост наставника Челсі називається Зінедін Зідан.

Що ж стосується збірної Бразилії, то влітку її може очолити Карло Анчелотті. Це станеться, якщо президент Реала Флорентіно Перес вирішить попрощатися з італійським фахівцем.

Мудрик починає бити рекорди в парі з Поттером – нова проблема Михайла, історичний сором Челсі має пояснення