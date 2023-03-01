Луис Энрике больше не входит в список претендентов на пост нового главного тренера сборной Бразилии.

Как информирует Sport.es, бразильская Конфедерация футбола решила подождать до июля, когда закончится европейский сезон. Это означает, что Энрике превратился из приоритетного варианта в "одного из".

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С большой долей вероятности это означает, что астурийский тренер сосредоточился на других вариантах. Одна из вакансий, которая вскоре может появиться – это Челси. Главный тренер лондонской команды Грэм Поттер находится в шаге от увольнения.

Еще одним претендентом на пост наставника Челси называется Зинедин Зидан.

Что же касается сборной Бразилии, то летом её может возглавить Карло Анчелотти. Это случится, если президент Реала Флорентино Перес решит расстаться с итальянским специалистом.

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