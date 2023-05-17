Плей-офф Чемпіоншипа, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Лутон – Сандерленд – 2:0 (перший матч – 1:2)

Голи: Ошо, 10, Лок'єр, 43

Коли Лутон пробився до плей-офф Чемпіоншипу минулого сезону, це сприймалося як казка. Зараз команда Роба Едвардса серйозно претендує на підвищення в класі, що і довела в матчі-відповіді з більш статусним (принаймні на папері) Сандерлендом.

Сандерленд потрапив до плей-оф Чемпіоншипа в останній момент – допомогли конкуренти

Обидва м'ячі були забиті двома центральними захисниками ще до перерви. Габріел Ошо заштовхав м'яч у сітку воріт Сандерленда після навісу з кутового, а Томас Лок'єр підключився до позиційної атаки своєї команди і з правого флангу замкнув навіс лівого латераля (!) Альфі Доуті.

Минулого сезону Лутон вилетів на цій стадії від Хаддерсфілда, зараз же "капелюшники" пробилися до фіналу плей-офф, в якому зустрінуться з переможцем пари Мідлсбро – Ковентрі Сіті.

Фінал плей-оф Чемпіоншипа відбудеться 27 травня.

Ман Сіті розбив Евертон у дивному матчі АПЛ – туга за Миколенком, 4+2 неочікуваного героя з шедевром туру на прощання