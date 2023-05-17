В ответном полуфинале плей-офф Чемпионшипа за право выхода в финал Лутон обыграл Сандерленд со счётом 2:0.

Плей-офф Чемпионшипа, 1/2 финала (ответный матч)

Лутон – Сандерленд - 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Ошо, 10, Локьер, 43

Когда Лутон пробился в плей-офф Чемпионшипа в прошлом сезоне, это воспринималось как сказка. Сейчас команда Роба Эдвардса всерьёз претендует на повышение в классе, что и доказала в ответной встрече с более статусным (по крайней мере на бумаге) Сандерлендом.

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Оба мяча были забиты двумя центральными защитниками ещё к перерыву. Габриэл Ошо затолкал мяч в сетку ворот Сандерленда после навеса с углового, а Томас Локьер подключился к позиционной атаке своей команды и с правого фланга замкнул навес левого латераля (!) Альфи Доути.

В прошлом сезоне Лутон вылетел на этой стадии от Хаддерсфилда, сейчас же "шляпники" пробились в финал плей-офф, в котором встретятся с победителем пары Мидлсбро – Ковентри Сити.

Финал плей-офф Чемпионшипа состоится 27 мая.

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