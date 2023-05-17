Лутон прошёл Сандерленд в плей-офф Чемпионшипа и сохраняет шансы выйти в АПЛ впервые в истории
В ответном полуфинале плей-офф Чемпионшипа за право выхода в финал Лутон обыграл Сандерленд со счётом 2:0.
Плей-офф Чемпионшипа, 1/2 финала (ответный матч)
Лутон – Сандерленд - 2:0 (первый матч – 1:2)
Голы: Ошо, 10, Локьер, 43
Когда Лутон пробился в плей-офф Чемпионшипа в прошлом сезоне, это воспринималось как сказка. Сейчас команда Роба Эдвардса всерьёз претендует на повышение в классе, что и доказала в ответной встрече с более статусным (по крайней мере на бумаге) Сандерлендом.
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Оба мяча были забиты двумя центральными защитниками ещё к перерыву. Габриэл Ошо затолкал мяч в сетку ворот Сандерленда после навеса с углового, а Томас Локьер подключился к позиционной атаке своей команды и с правого фланга замкнул навес левого латераля (!) Альфи Доути.
В прошлом сезоне Лутон вылетел на этой стадии от Хаддерсфилда, сейчас же "шляпники" пробились в финал плей-офф, в котором встретятся с победителем пары Мидлсбро – Ковентри Сити.
Финал плей-офф Чемпионшипа состоится 27 мая.
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