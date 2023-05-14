Віталій Миколенко не потрапив до заявки через незначну травму м'язів передньої поверхні стегна, яка спіткала його на вчорашньому тренуванні. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 16:00. Команда Гвардіола прагнула реабілітуватися за домашню нічию 1:1 та зберегти перевагу над Арсеналом у чемпіонських перегонах. Історія сприяла позитивним очікуванням: манчестерці виграли 6 попередніх поєдинків на Гудісон Парк. Водночас ліверпульці продовжують непросту боротьбу за виживання і також повинні чіплятися за максимальний результат.

Евертон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Битва нервів на старті зустрічі. Центрбек Холгейт, який вимушено замінив Миколенка на лівому краю оборони, так ризиковано віддавав на воротаря, що Холанд ледь не перехопив. Едерсон зробив ще більше, аби привезти гол, але захисники Сіті підстрахували свого голкіпера, який регулярно в цьому сезоні пропускає голи ніби з нічого. Дукуре, який розірвав Брайтон Де Дзербі у понеділок, намагається на своїх швидких ногах вриватися через центр у контратаках – Вокер страхує своєчасним ривком назад.

Міна красиво завалився на газон після того, як Ляпорт невсильно дав йому по руках. Суддя акторську гру екс-захисника Барселони не оцінив. Стартові 20 хвилин на користь Евертона. Так, Манчестер Сіті домінує у володінні (майже 80% контролю), але без ударів на дві команди. То ліворуч, то праворуч закидають у глибокі прориви Гюндогана. Німець грає зовсім не в опорці, як малювали, а чи не найближче до штрафного зі всіх гравців Гвардіоли, крім хіба що Холанда. Утім, Гвардіола розчарований якістю останніх рішень. Дуже нервово манчестерці діють у штрафному, хоча до того все проходить досить гладко.

Неймовірно, але факт. Аж на 28 хвилині глядачі побачили перший удар у матчі! Розіграли кутовий, Фоден покотив з лівого флангу на Гюндогана, той у центр, Марез дуже невлучно бахнув здалеку. І знову розрив фаворита у перехідній фазі після дитячої втрати в центрі поля, а пожежу в останню мить гасить лише Вокер. На кутовому після цього епізоду Тарковскі скинув на праву стійку, Холгейт з пари метрів не влучив. Першого влучання у площину воріт дочекалися на 35 хвилині. Родрі знову здалеку приклався, Пікфорд встиг підморгнути фанатам.

І тут рівно за 120 секунд команда Гвардіоли на абсолютно рівному місці прибила ліверпульців. Спочатку Марез накинув з правого краю штрафного, Гюндоган прийняв на коліно, розвернувся і з льоту носком божественно пробив у кутик. І це гравець, який після сезону піде безкоштовно! А далі Ілкай доповнив свою магію навісом на Холанда, якого не втримав Холгейт. Рекордсмен серед бомбардирів АПЛ за один сезон майже 30 хвилин навіть м'яча не торкався, і що?! Норвежець забиває з першого ж удару і третього свого дотику в матчі. Намагаються гості завести ледь не у ворота. Знову через правий фланг, де Марез дає на хід Вокеру. Знову Гюндоган міг замикати у воротарському.

Вибуховий початок другої половини. Філ Фоден протягнув м'яч, заробив штрафний і жовту для Гарнера. Гюндоган майже без розбігу закинув над стінкою – 4 голи та 2 асисти за 8 днів для німця у 3 зіграних матчах. Холгейта з Гуйє вже на 56 хвилині замінили Коуді та Онана. Лівий фланг сьогодні зовсім осиротів без Миколенка. Евертон почав хоч трохи розкриватися з ризиком хапнути контратаку. Холанд з Родрі розігнали пасом на Фодена, який закидав під дещо невлучний удар ножицями Ерлінга. Десь із 53 хвилини Евертон вперше відібрав контроль м'ячем (65% на 35%).

Забарний дебютував в основі Борнмута й привіз гол, хоча провів хороший тайм – МЮ розбив Вулвз, Саутгемптон вилетів з АПЛ

| FOCUS



İlkay Gündoğan led Manchester City to a comfortable 3–0 win over Everton with this excellent performance:



42 touches

️ 2 goals

2 shots/2 on target (0.26 xG)

️ 1 assist

2 key passes

27/31 accurate passes (0.37 xA)

8.9 Sofascore rating



#EVEMCI pic.twitter.com/MJs8nZRw2B — Sofascore (@SofascoreINT) May 14, 2023

Два поспіль вбивчі кутові господарів. Спочатку Едерсон переводить удар Тарковскі у поперечину. Міна змарнував дві нагоди, повністю переграючи манчестерців на другому поверсі. Марез вибігав у контру і вчасно віддав на Холанда, на якого навіщось навалився Пікфорд, влучивши рукавицями в бомбардира. За 12 хвилин до кінця основного часу Холанда та Гюндогана замінили Гріліш з Бернарду Сілвою. Більш ніж у 2 рази Евертон переграє Манчестер Сіті за очікуваними голами (1,72:0,75). Навіть за ударами з меж штрафного "іриски" переважають (6:3). Ось такий аномальний матч виходить, де все вирішила фантастична форма Гюндогана.

Традиційне вбивання часу без будь-якого просування вперед від Гвардіоли в завершальні 15 хвилин. Або відпочинок з м'ячем, якщо хочете. Ці хижаки чемпіонський титул вже не відпустять, а зараз усі думки вже про Лігу чемпіонів. Евертон залишається на останньому рятівному місці, однак Лестер може посунути "ірисок" на 18 рядок, якщо переможе Ліверпуль. Манчестер Сіті зберігає 4-очковий відрив від Арсенала, в обох клубів ще по 3 матчі попереду.