Лунін переведений до основної команди Реала – голкіпер збірної України отримав новий номер
Український легіонер "галактікос" Андрій Лунін став гравцем основного складу мадридського клубу.
Голкіпер Реала Андрій Лунін переведений до основної команди "вершкових", повідомляє видання AS.
Лунін потрапив до заявки Реала на матч проти Бетіса – двох зірок мадридців у списку немає
21-річний українець раніше був заявлений на сезон через Кастілью, оскільки у складі першої команди не вистачало місця. Відтепер наш легіонер – повноцінний гравець основи Реала.
Окрім того, Лунін отримав новий номер у команді – 13. Раніше він належав Тібо Куртуа, який у цьому сезоні виступатиме з цифрою 1 на спині. Андрій раніше захищав ворота у футболці з номером 29.
Нагадаємо, українець напередодні потрапив до заявки на черговий поєдинок Ла Ліги – вже сьогодні Реал на виїзді зіграє проти Бетіса. Початок матчу о 22:00.
Додамо, що у минулому турі підопічні Зідана на виїзді розписали нульову нічию з Реал Сосьєдадом, а Лунін просидів весь поєдинок на лаві запасних.
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