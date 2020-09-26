Голкіпер Реала Андрій Лунін переведений до основної команди "вершкових", повідомляє видання AS.

Лунін потрапив до заявки Реала на матч проти Бетіса – двох зірок мадридців у списку немає

21-річний українець раніше був заявлений на сезон через Кастілью, оскільки у складі першої команди не вистачало місця. Відтепер наш легіонер – повноцінний гравець основи Реала.

Окрім того, Лунін отримав новий номер у команді – 13. Раніше він належав Тібо Куртуа, який у цьому сезоні виступатиме з цифрою 1 на спині. Андрій раніше захищав ворота у футболці з номером 29.

Нагадаємо, українець напередодні потрапив до заявки на черговий поєдинок Ла Ліги – вже сьогодні Реал на виїзді зіграє проти Бетіса. Початок матчу о 22:00.

Додамо, що у минулому турі підопічні Зідана на виїзді розписали нульову нічию з Реал Сосьєдадом, а Лунін просидів весь поєдинок на лаві запасних.

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