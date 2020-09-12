Лунін та Родріго будуть заявлені на сезон через Кастілью, але виступатимуть у складі першої команди, повідомляє AS.

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Це пов'язано із тим, що у заявці першої команди юним талантам не вистачає місця, поки мадридці не визначаться із подальшими долями Регілона, Майораля, Бейла та Маріано. Також повідомляється, що Реал не змінив своїх планів щодо Луніна – той має залишитись заміною для Тібо Куртуа.

Нагадаємо, Зінедін Зідан повернув Луніна з оренди, щоб довірити йому місце дублера Куртуа на наступний сезон Прімери, який стартує вже 11 вересня.

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