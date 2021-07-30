Як відомо, 28-річний француз підпише контракт із "червоними дияволами", який буде розрахований до літа 2026-го. Варану залишилося лише пройти медогляд, а сума трансферу оцінюється в 50 млн євро.

Сьогодні, 30 липня, Рафаель завітав у офіс і на базу Реала, де попрощався з Флорентіно Пересом, Карло Анчелотті та вже колишніми одноклубниками. Серед тих, хто на прощання обійняв француза, був і українець Андрій Лунін.

"Ще Фергюсон був близький до цього": Сульшер оцінив трансфер Варана на Олд Траффорд

"Ці останні дні були наповнені багатьма емоціями, почуттями, якими я зараз хочу поділитися з усіма вами. Після 10-ти неймовірних і чудових років у Реалі – клубі, який я завжди буду носити в серці, настав день прощання.

З моменту мого приїзду в 2011 році ми разом перевершили всі очікування і досягли того, про що я ніколи не мріяв. Я хотів би подякувати всім тренерам і всім людям, які працюють і працювали в клубі, за все, що вони зробили для мене. Велике спасибі також усім мадридцям, які завжди штовхали мене віддавати максимум сил і боротися за кожен успіх.

Я мав честь ділити роздягальню з найкращими гравцями світу. Незліченні перемоги, які я ніколи не забуду, особливо "Десіму". Я усвідомлюю, що для мене було великою честю мати можливість пережити такі особливі моменти.

Нарешті, я хочу подякувати всім іспанцям і особливо місту Мадрид, де народилося двоє моїх дітей. Ця країна завжди буде для мене особливою. Це була неймовірна подорож у всіх значеннях. Я йду з відчуттям, що віддав усе. Починається новий розділ", – написав Варан в Instagram.

Лунін провів героїчний матч за Реал – українець вразив тренера і змусив згадати магію фіналу ЛЧ, а іспанські ЗМІ лякають