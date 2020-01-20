Ов'єдо – Уеска: Лунін вже краще – українець як учасник всіх голів, а екс-форвард Атлетіко шокує чемпіона Англії

Лунін провів дебютний домашній матч за Ов'єдо в Сегунді – в гості приїхала Уеска, що в разі перемоги наздоганяла Альмерію і вривалася в зону Прімери. Рахунок і огляд матчу Сегунди читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда 2019/20. 24-й тур

Ов'єдо – Уеска – 1:1

Голи: Бальде, 90+7 – Вальдеррама, 56

Найкраща оборона проти другої найгіршої. Перед матчем Ов'єдо сенсаційно опустився в зону вильоту через перемогу передостаннього Депортіво над лідером сезону Кадісом. Уеска, яка до звітної ділила 3-є місце із Сарагосою, а в минулому сезоні грала у Прімері, активніше розпочала. Луніну вже на перших хвилинах довелося працювати з рикошетом Аррібаса – того самого співвинуватця помилки в дебютній грі українця. Андрій показав, що вміє прекрасно грати головою.

Лунін дебютує за Ов'єдо в домашньому поєдинку – онлайн-трансляція матчу

Ов'єдо відповів першим гострим моментом у зустрічі. Це 4-й найкращий бомбардир Сегунди Ортуньйо пробивав з розстрільної позиції, але мінімально схибив. Перший сейв у матчі також на рахунку Луніна. Орендований у Вулверхемптона талант Рафа Мір спробував закрутити метрів з 25. Без жодних проблем для воротаря, який належить Реалу. На 29-й Лунін був за крок до чергового конфузу. Екс-воротар Зорі невпевнено зіграв на виході, дозволивши Міру легко проштовхнути снаряд у сітку повз свої руки. Однак, на щастя, судді все ж помітили в тому епізоді невеличкий офсайд за допомогою відеоповторів.

Не минуло й хвилини, як український голкіпер уже значно впевненіше зіграв кулаками і випередив суперника у своєму воротарському. На 38-й Андрій взяв черговий слабкий удар – суперник просто катнув круглого в бік воріт. Вальдеррама, який у минулому сезоні грав з Зозулею за Альбасете, покращив статистику Луніна дальнім пострілом прямо в руки. За винятком незарахованого гола гості не створили жодного серйозного моменту. Ов'єдо ж втратив найкращу нагоду за перший тайм. Рівна гра, де трохи більше контролю м'яча і ударів від Уески, але з мізерною небезпекою.

Ов'єдо – Уеска: дивіться відео сейвів і дій Луніна

Як і в топ-моменті Ортуньйо, Уеска невдалою перепасовкою на своїй половині привезла собі неприємності на старті другої половини. Воротар обрізався, і в підсумку Мікель Ріко ледь не зрізав м'яч у свої ворота. Господарі провели ще кілька гострих атак і відверто домінували хвилин 5. Ортуньйо пробивав з гострого кута в межах воротарського – було близько до мети. А на 56-й судді спочатку скасували гол Вальдеррами через офсайд, але потім VAR переглянув рішення головного арбітра. У тому епізоді Лунін класним сейвом, який відзначили іспанські ЗМІ та Твіттер його клубу виручив господарів, але на добиванні був безсилим.

Уеска знову почала контролювати хід гри. Рафа Мір вибігав у контратаку, та пробив повз ворота. Ов'єдо ж тільки тим і займався, що випрошував пенальті. Було 3 суперечливі епізоди, але ні суддя в полі, ні VAR не вважали за потрібне призначати 11-метровий. Лунін побіг у штрафний гостей на 90+5 хвилині, але Аррібас після скидання головою не влучив у ворота. Арбітр додав 6 хвилин, але вже на 7-й компенсованій Ібрагіма Бальде, колишній форвард мадриського Атлетіко, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок потужним ударом низом.

Драматична нічия команди українця рятує Луніна і Ко від зони вильоту – Депортіво випереджають за додатковими показниками. Уеска залишається на 3-му місці.

Ов'єдо, як і Лунін – на межі краху

Український воротар ходив по лезу ножа, та все ж отримав від Sofascore навіть кращий бал (6,8), ніж його візаві Альваро Фернандес (6,6). А цей 21-річний іспанець, між іншим уже видав 8 сухих матчів цього сезону, тоді як Лунін тільки чекає на це в Сегунді. До слова, наставник Ов'єдо після гри заявив, що зараз це головне завдання команди – навчитися грати на 0 ззаду. В українця на сейв більше (3 проти 2) і кращий відсоток точності передач (66 проти 63). Лунін став абсолютним лідером матчу за кількістю дальніх пасів (23 загалом, 15 знайшли партнерів). У воротаря Уески лише 2 з 14 пройшли.

Команда Росади точно не заслужила поразки. Знову провела досить солідний матч як для аутсайдера і борця за виживання. Однак більшу частину зустрічі не покидало відчуття, що клас зробить своє. Луніну дуже пощастило, що в Сегунді є VAR, інакше могли б зарахувати гол після ще одного його конфузу. Андрій досить курйозно махнув руками (дивіться на відео нижче за посиланням на YouTube), чим і скористався форвард Уески. Утім, боржок довелося віддати дуже швидко. Здивувавши фаворита високим тиском і активною атакувальною грою на старті другого тайму, господарі пропустили після стандарту.

І в цьому весь Ов'єдо. Астурійці знову створили не менше стовідсоткових моментів проти одного з лідерів і претендентів на підвищення у Прімеру, але в одному епізоді провалися повністю. Перший порятунок Луніна деякі видання в Іспанії охрестили сейвищем, але після цього його партнери продовжили перегляд кіно і залишили на дальній стійці зовсім вільного суперника. Схоже, навіть боковий суддя не міг повірити у те, що бачить, тому сигналізував зовсім химерний офсайд. Адже положення поза грою там не було і близько – захисники ще й застрягли не там, де треба.

Захмарне бажання Луніна себе проявити ледь не призвело до другої поспіль результативної помилки. Так і попливти можна. Та цього вечора вирішальний відрізок матчу отримав казковий кінець. Український страж воріт, який так хотів відзначитися, що аж вбігав у штрафний на стандарт, почав гольову атаку свого нового клубу. Команди вже переграли кільканадцять секунд понад 6 доданих хвилин, але кіпер збірної України настільки активно побіг пробивати штрафний на своїй половині, що суддя дав право на останній штурм...

Пожежник кращий за легендарного чемпіона Англії

...Вигране повітря, серія рикошетів, і гол, якого не сподівався ніхто. Його забив Ібра Бальде, форвард з дивовижною долею. Вихованець... аргентинських клубів у 20 років потрапив у молодіжку Атлетіко. За дорослу команду з Мадрида встиг забити 3 голи в еліті чемпіонату Іспанії, провести 18 матчів, але потім все пішло на спад. Кубань викупила його контракт за 4 млн євро, в російській команді він встиг пограти з українським форвардом Євгеном Селезньовим, а все завершилося банкрутством цього клубу. У свої 30 він повернувся в Іспанії, щоб стати... "пожежником". Саме так його тепер величають регіональні ЗМІ, яким не байдужа доля Ов'єдо.

За 20 з лишком хвилин форвард зі скромним прізвиськом "Ібра" встиг заробити найвищий бал від Sofascore (7,4). Бальде виграв усі 4 свої єдиноборства, зокрема 2 в повітрі. В атаці лише 4 точні паси та 1 удар, але який же важливий! На іншому плані легенда збірної Японії (50 голів, 119 матчів) Сіндзі Окадзакі. Той, хто в 30 років став сенсаційним чемпіоном Англії з Лестером Раньєрі. Повноправним, знаєте – 5 голів, 2 асисти, 36 матчів в АПЛ 2015/16. Досвідчений форвард вийшов потягнути час, заробити парочку фолів, гасити темп гри. Окадзакі більше працював у своєму штрафному, ніж чужому, і ця ставка програла. Сьогодні виграв футбол до кінця, а не гра по рахунку, і це прекрасно.