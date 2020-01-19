Лунін дебютує за Ов'єдо в домашньому поєдинку – онлайн-трансляція матчу

Андрій Лунін знову у старті Ов'єдо / ФК Ов'єдо

Ов'єдо приймає Уеску в 24-му турі Сегунди. Андрій Лунін потрапив у стартовий склад. Онлайн-відеотрансляцію матчу можна переглянути у цій новині на "Футбол 24".

Матч Ов'єдо – Уеска стартував о 19:15 за київським часом. Після 23-х турів Ов'єдо набрав стільки ж очок та перебуває поблизу зони вильоту, посідаючи 18-ту сходинку. Натомість Уеска розмістилася на 4-му місці Сегунди та претендує на путівку в Прімеру.

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Андрій Лунін дебютує на домашній арені Ов'єдо. Український голкіпер розпочне гру з перших хвилин.

Нагадаємо, в матчі минулого туру Ов'єдо на виїзді програв Альмерії з рахунком 0:2, а Лунін став одним із винуватців другого пропущеного гола.

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