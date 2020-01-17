Лунін прокоментував свій перехід в Ов'єдо – українець попросив пробачення за помилку в матчі з Альмерією

Український воротар Андрій Лунін поділився думками щодо свого переходу в Ов'єдо, за який він виступатиме на правах оренди.

"Ми спробуємо виграти в наступному матчі. Я знаю, що у цього клубу багато амбіцій. Я вдячний, що вони вибрали мене. Я погодився, тому що хочу рости разом з командою. Я хочу грати, перемагати з командою, працювати і вдосконалюватися.

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Я перепрошую за вчорашню помилку. Помилки допомагають рости. Сегунда дуже схожа на Ла Лігу, тут всі команди конкурентноздатні. Партнери по команді дуже хороші, вони мені дуже допомагають. Сподіваюся, що в кінці сезону ми будемо значно вище турнірній таблиці", – цитує Луніна офіційний твіттер клубу.

Нагадаємо, Лунін виступатиме за клуб з Астурії на правах оренди до закінчення поточного сезону. Наразі команда посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди.

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