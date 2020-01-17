toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Лунін прокоментував свій перехід в Ов'єдо – українець попросив пробачення за помилку в матчі з Альмерією

17 січня 22:27 1289 Читать на русском
Лунін прокоментував свій перехід в Ов'єдо – українець попросив пробачення за помилку в матчі з Альмерією
Андрій Лунін / ФК Ов'єдо

Український воротар Андрій Лунін поділився думками щодо свого переходу в Ов'єдо, за який він виступатиме на правах оренди.

"Ми спробуємо виграти в наступному матчі. Я знаю, що у цього клубу багато амбіцій. Я вдячний, що вони вибрали мене. Я погодився, тому що хочу рости разом з командою. Я хочу грати, перемагати з командою, працювати і вдосконалюватися.

Лунін припустився епічного фейлу в дебютному матчі за Ов'єдо – команда українця поступилась одному з лідерів Сегунди

Я перепрошую за вчорашню помилку. Помилки допомагають рости. Сегунда дуже схожа на Ла Лігу, тут всі команди конкурентноздатні. Партнери по команді дуже хороші, вони мені дуже допомагають. Сподіваюся, що в кінці сезону ми будемо значно вище турнірній таблиці", – цитує Луніна офіційний твіттер клубу.

Нагадаємо, Лунін виступатиме за клуб з Астурії на правах оренди до закінчення поточного сезону. Наразі команда посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди.

Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт

blog_ava
Янг: Буду щасливий, якщо піду шляхом Пола Інса в Інтері
00:25
194
Теги
Українці за кордоном Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
47
хв
Уотфорд
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук