В українського воротаря видався складний тиждень. Після непереконливого матчу з Міланом він став учасником дивного інциденту на тренуванні “бланкос”. Емоційну бесіду з Луїсом Льопісом розтягнули усі іспанські ЗМІ. Очевидно, що скандальні на перший погляд кадри пов’язували з бажанням Карло Анчелотті підписати іншого кіпера. Зрештою палкий поцілунок баскського фахівця дещо знизив градус напруги.

Конфлікт Луніна з тренером Реала: в Іспанії розкрили причини – українець міг стати жертвою неоднозначного рішення

Лунін вдруге поспіль з’явився у стартовому складі Реала. Куртуа пропускав черговий спаринг в рамках американського турне через невеличкий дискомфорт. Бельгієць, який нещодавно попрощався з холостяцьким життям, лишень вливається у тренувальний процес. Та українець не підвів. Ба більше, продемонстрував відмінну психологічну стійкість. Емоційні гойдалки залишились позаду.

Андрій, без перебільшення, провів чи не найкращий матч у футболці королівського клубу. Залишив власні ворота на замку проти сильного суперника, виконавши загалом 8 сейвів (3 за межами штрафного). Попри те, що мадридська преса співає дифірамби Джуду Беллінгему, саме наш воротар був визнаний MVP за версією Sofa Score (8,4). Зірковий британець, який відзначився красивим прем’єрним голом, отримав нижчий бал (7,4), щоправда лише за 45 хвилин гри.

Словом, Андрію вдалося позакривати роти багатьом критикам. Найпоказовіший приклад – журналіст Relevo Хав’єр Родрігес Паскуаль, який виніс українцеві невтішний вердикт за підсумками поєдинку з “россонері”. Визнає, що помилявся: “Лунін змусив мене передумати. Так, він був кіпером рівня Мадрида у матчі з Манчестер Юнайтед. У першому таймі включався рідко, але якісно, як великі воротарі. А після перерви ми бачили його набагато частіше, з рятівними сейвами. В українця фантастична стійкість попри неоднозначну репутацію.

Можливо, це сталося завдяки Льопісу та його крикам на тренуваннях. Або це виключно заслуга Луніна, його справжнього внутрішнього таланту. Він скористався своїм моментом: сухий матч, поки усі сумують за Куртуа”. Вже у іншому матеріалі Relevo той же автор пише, що "Лунін сяяв".

Проте, покаялись далеко не усі. Наприклад, Marca чомусь не згадує Луніна у своєму звіті. Балами теж відверто обділили (одиниця з трьох можливих). Після прочитання матеріалу Хуана Гарсії-Очоа може скластися враження, що він взагалі не виходив на поле, а Мадрид грав без воротаря.

На щастя, SMM-менеджери мадридського гранда відпрацювали куди якісніше. Луніна відзначили окремим постом. Натякають, що МЮ зіштовхнувся з непробивною стіною.

Фанати теж відреагували позитивно. Миттєво з’явились добротні меми і приємні коментарі.

“Якщо він втримає цей рівень, то може грати у Ла Лізі”

“Він хороший воротар, але втрачає впевненість через брак ігрових хвилин. Та їх складно отримати поруч з найкращим кіпером світу. Тим не менш, я завжди підтримуватиму Луніна”

“Дуже хороший матч. MVP”

Сайт прихильників Реала Defensa Central поставив Луніну третю найвищу оцінку – 8. Попереду лише містер-бісіклета Хоселу (10), вже згаданий Беллінгем, Камавінга і Чуамені (в усіх – по 9). “Дуже хороша гра від резервного воротаря. Виглядав впевнено і виконав кілька гарних сейвів”. Цікаво, що після Мілана DC принизив Андрія жахливою четвіркою.

Профільний Madrid Xtra з майже мільйонною аудиторією назвав виступ українця топовим перфомансом.

Ще один великий паблік прихильників Реала Madrid Zone теж оцінив якісну гру Андрія.

5 saves, clean sheet.



Great match from Lunin tonight! pic.twitter.com/Z0FuH1nrgk — Madrid Zone (@theMadridZone) July 27, 2023

Наступний поєдинок Реал проведе вже через три дні (30 липня) проти Барселони. Класіко – це завжди заруба незалежно від статусу гри. Очевидно, Куртуа готують саме на цей поєдинок. Однак, Лунін довів, що на нього теж можна розраховувати.

Лунін влаштував перфоманс з Манчестер Юнайтед – українець став найкращим у матчі, божевільна бісіклета від Хоселу