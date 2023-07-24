"Українського воротаря мучить море сумнівів. Анчелотті не вірить у нього, і проти Мілана Лунін вкотре довів, що його тренер правий.

Реал з Луніним влаштував божевільний камбек з Міланом – іспанці вирвали перемогу з 0:2, українець відіграв без замін

Він не дуже впевнено діяв у штрафному майданчику, щоб перешкодити першому голу, і пропустив шедевр від Луки Ромеро.

Але запам'ятався хорошою грою та сейвом після удару Жиру. Однак цього поки що недостатньо, щоб бути воротарем Реала", – зазначив журналіст Relevo.

Нагадаємо, Лунін вийшов у старті і провів на полі увесь матч. Українець зумів зреагувати на один з трьох ударів, які летіли у площину воріт, а сам поєдинок завершився перемогою Реала з рахунком 3:2.

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