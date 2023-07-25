Українець прогнозовано з'явився у стартовому складі "бланкос", замінивши Тібо Куртуа, який пізніше повернувся до тренувань. Лунін непогано грав ногами (89% точності передач) і виконав один сейв після удару Олів'є Жиру головою. Ефектний стрибок українця вразив не лише американських коментаторів, але й самого француза, що миттєво схопився за голову.

Реал з Луніним влаштував божевільний камбек з Міланом – іспанці вирвали перемогу з 0:2, українець відіграв без замін

Однак, той епізод залишився в тіні невпевнених дій Андрія під час пропущеного м'яча від Томорі, вважає Defensa Central. "Лунін схибив. Йому забили після кутового, з воротарського майданчика, де він повинен був зіграти сильніше, але нічого не зробив. Згодом він чудово впорався з ударом Жиру, та помилка у першому голі позбивала його балів", – зазначає мадридське видання.

Зрештою українцеві поставили найнижчу оцінку в команді – 4. Стільки ж отримав Ферлан Менді, який непереконливо виглядів на лівому фланзі оборони. Заради справедливості зазначимо, що сейв Луніна був ключовим за рахунку 2:2. В ендшпілі Реал зумів вирвати перемогу завдяки голу Вінісіуса.