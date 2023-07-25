Українець посварився з тренером воротарів "бланкос" Луїсом Льопісом. Останній дуже емоційно і навіть трохи агресивно звертався до Луніна, а той невдоволено відповідав. Роздратований кіпер зняв манішку і жбурнув її на газон. Іспанські ЗМІ, звісно ж, відразу роздули скандал.

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Словесна перепалка розтягнулась аж на 10 хвилин. Куртуа тим часом мовчки спостерігав за "виставою". Зрештою, баскський фахівець першим пішов на примирення, поплескавши Андрія по голові. Напруга миттєво спала, пише Relevo.

Журналіст видання Хорхе Пікон розповідає, що вони завжди прекрасно ладнали, стосунки "немов у батька з сином". Жодних проблем в минулому. 58-річний тренер нерідко спілкується у схожій манері з молодими гравцями. Лунін у підсумку прийняв критику на свою адресу. "Він демонструє зразковий професіоналізм, щодня викладається на сто відсотків", – підкреслює медійник.

Інсайдер Relevo Серхіо Сантос у розмові з "Футбол 24" розкрив деякі подробиці конфлікту. За його словами, Льопісу не сподобалось, як Лунін виконував одну конкретну вправу: "Це тренувальний процес. Нічого серйозного".

Однак, він продовжує наполягати, що цей інцидент є відлунням неоднозначного рішення Андрія. Наш кіпер вирішив залишитися всупереч волі Анчелотті. "Справа в тому, що тренерський штаб досі його не хоче", – наголошує авторитетний знавець "внутрішньої кухні" Реала.

Нагадаємо, контракт українця завершується влітку 2024-го. У минулому сезоні він отримав значно більше ігрового часу через проблеми Куртуа. Провів 12 матчів (1080 хвилин), проте тільки чотири рази відстояв на нуль. Анчелотті виступи українця не вразили. Італієць просив клуб підписати іншого воротаря, однак керівництво стало на бік футболіста.

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