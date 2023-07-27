Товариський матч

Реал (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія) – 2:0

Голи: Беллінгем, 6, Хоселу, 89

Реал з Луніним влаштував божевільний камбек з Міланом – іспанці вирвали перемогу з 0:2, українець відіграв без замін

Реал провів вже другий товариський поєдинок у своєму турне США. Цього разу у Х'юстоні жертвою Анчелотті і Ко став Манчестер Юнайтед. В основі "вершкових" вдруге поспіль з'явився український голкіпер Андрій Лунін і знову провів на полі весь поєдинок.

Іспанці вийшли вперед вже на шостій хвилині – Рюдігер помітив забігання Беллінгема, довгим пасом з центра поля перекинув м'яч через захисників, вивівши партнера сам на сам. Джуд з лінії воріт запустив "парашут" за спину новачку "червоних дияволів" – Андре Онана.

В середині тайму вже майстерність камерунця врятувала манкуніанців після удару Вінісіуса з гострого кута.По перерві божевільний сейв видав Лунін, потягнувши удар під поперечину від Гарначо. Реал мав декілька вбивчих моментів, але МЮ в останній момент вдавалось нейтралізовувати загрозу. Наприкінці зустрічі Лунін ще раз продемонстрував клас у стрибку потягнувши постріл Бруну Фернандеша у дальній кут. Зрештою, за хвилину до завершення основного часу Хоселу поставив масну крапку ефектним ударом через себе у падінні.

Український голкіпер за свою гру отримав від статистичного порталу SofaScore найвищу оцінку у матчі – 8,4. Для розуміння – наступним за користю після нього став Рюдігер, дії якого оцінили у 7,6 бала. Лунін за матч здійснив 5 сейвів у рамці і 3 – за межами штрафного майданчика (при 15 ударах суперника), одного разу вибив м'яч кулаками і був кращим від суперника на виході, здійснив 50 доторків до м'яча і 2 виноси, його 7 довгих передач з 14 дійшли до адресата, він виграв дві повітряні дуелі з двох, а точність передач загалом становила 79%.

Нагадаємо, попереду у Реала в рамках турне репетиція Ель Класико – матч з Барселоною та спаринг з Ювентусом.