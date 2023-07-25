Напередодні ЗМІ облетіли кадри, на яких тренер воротарів Реала Луїс Льопіс лаяв Андрія Луніна. Коуч емоційно доводив щось українському голкіперу, який спочатку намагався виправдовуватись, а потім з покорою прийняв критику наставника.

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Вболівальники та журналісти активно висловлювали версії побаченого, смакували теоріями змови, однак все завершилось доволі несподівано, повідомляє Marca. Льопіс на початку чергового тренування Реала підійшов до Луніна, пожартував з ним і, в підсумку, поцілував українця у щоку при всій команді. Таким чином, суперечка вирішилась сама собою, гравці взялись "травити" жарти, і у колективі знову запанувала хороша атмосфера.

Нагадаємо, що у товариському матчі проти Мілана (3:2) Лунін провів на полі всі 90 хвилин. Після зустрічі українцю дорікали, що він зіграв невпевнено. Ймовірно, саме гра голкіпера проти італійців стала предметом суперечок.

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