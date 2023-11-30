Голкіпер Реала Андрій Лунін може вийти в стартовому складі у найближчому матчі чемпіонату Іспанії.

Кепа Аррісабалага отримав травму напередодні зустрічі з Брагою в Лізі чемпіонів на початку листопада. У стартовому складі Реала іспанця замінив Андрій Лунін.

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Як повідомляє The Athletic, Кепа, хоч і повернувся до тренувань з командою, не встигне набрати форму до матчу проти Гранади. У Карло Анчелотті не буде іншого вибору, як знову довірити місце в основі Андрію Луніну.

Нагадаємо, що зустріч між Реалом та Гранадою запланована на суботу, 2 грудня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

Андрій Лунін в поточній кампанії зіграв в шести іграх у всіх турнірах за мадридців. В трьох матчах українському голкіперу вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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