Голкипер Реала Андрей Лунин может выйти в стартовом составе в ближайшем матче чемпионата Испании.

Кепа Аррисабалага получил травму в преддверии встречи с Брагой в Лиге чемпионов в начале ноября. В стартовом составе Реала испанца заменил Андрей Лунин.

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Как сообщает The Athletic, Кепа, хоть и вернулся к тренировкам с командой, не успеет набрать форму к матчу против Гранады. У Карло Анчелотти не будет другого выбора, как снова доверить место в основе Андрею Лунину.

Напомним, что встреча между Реалом и Гранадой запланирована на субботу, 2 декабря. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Андрей Лунин в текущей кампании сыграл в шести играх во всех турнирах за мадридцев. В трех матчах украинскому голкиперу удалось сохранить свои ворота "сухими".

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