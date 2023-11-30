Карло Анчелотті мав рацію, коли розкритикував пресу за те, що її представники ставили тренеру питання лише про травмованих гравців основи. У матчі з чемпіоном Італії у складі Реала не могли зіграти 8 гравців основного складу, але це не завадило "бланкосу" здобути перемогу. Фактично Наполі був обіграний напіврезервним складом "вершкових".

Лунін двічі пропустив у Лізі чемпіонів, але Реал вирвав перемогу над Наполі завдяки гарматі 19-річного героя

Зіграти з перших хвилин рідкісний шанс здобули Ферлан Менді, Дані Себальйос та Браїм Діас, а на заміну вийшли такі дублери, як Ніколас Пас та Хоселу. Двоє останніх і довершили розгром, розпочатий Родріго та Джудом Беллінгемом. До речі, свій гол Пас забив у віці 19 років та 82 дні. Він став другим наймолодшим аргентинцем-автором голу у ЛЧ після Лео Мессі.