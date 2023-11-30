Побиття чемпіона Італії дублерами у відеоогляді матчу Реал – Наполі – 4:2
Реал здолав Наполі з рахунком 4:2 у матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.
Карло Анчелотті мав рацію, коли розкритикував пресу за те, що її представники ставили тренеру питання лише про травмованих гравців основи. У матчі з чемпіоном Італії у складі Реала не могли зіграти 8 гравців основного складу, але це не завадило "бланкосу" здобути перемогу. Фактично Наполі був обіграний напіврезервним складом "вершкових".
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Зіграти з перших хвилин рідкісний шанс здобули Ферлан Менді, Дані Себальйос та Браїм Діас, а на заміну вийшли такі дублери, як Ніколас Пас та Хоселу. Двоє останніх і довершили розгром, розпочатий Родріго та Джудом Беллінгемом. До речі, свій гол Пас забив у віці 19 років та 82 дні. Він став другим наймолодшим аргентинцем-автором голу у ЛЧ після Лео Мессі.