Лунін двічі пропустив у Лізі чемпіонів, але Реал вирвав перемогу над Наполі завдяки гарматі 19-річного героя
Реал переграв Наполі (4:2) в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч Андрія Луніна в Лізі чемпіонів.
Лунін у листопаді отримав шанс внаслідок пошкодження Кепи. Українець провів три хороші гри за Реал, але не переконав Карло Анчелотті. Тренер заявив, що Андрій сяде в запас, як тільки конкурент повернеться з лазарету. Така позиція тотально розходиться з враженнями фанів Реала – вони вимагають більше ігрового часу для нашого кіпера.
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Мадрид сьогодні приймав Наполі без Кепи, тому Лунін вийшов у стартовому складі. Йому не пощастило пропустити гол вже на дев'ятій хвилині: Кварацхелія закинув, Ді Лоренцо прострілив, а Сімеоне з близької відстані пробив українського воротаря. Андрій парирував удар, але м'яч на декілька сантиметрів перетнув лінію воріт.
Реал оперативно відігрався зусиллями Родріго – бразилець підкрутив м'яч у дальню "дев'ятку". Ще через деякий час господарі повели в рахунку. Алаба після затяжної атаки віддав під ривок Беллінгему, а Джуд головою переправив м'яч у сітку. Лідер "вершкових" отримав пошкодження лівої ноги та корчився від болю, однак продовжив матч.
Наполі намагався комбінувати на чужій половині, тоді як Реал відповідав контратаками, в які вибігали лише два-три футболісти. На початку другого тайму тактика гостей дала результат. Мадрид у власному штрафному майданчику загубив Замбо-Ангісса, і той з гострого кута прошив Луніна. Камерунцю дали занадто багато часу та дві спроби завершити атаку.
Неаполітанці карали Реал за розхлябану гру. Замбо-Ангісса, Кварацхелія та Осімхен втрьох вирвалися на ворота Луніна, однак грузин все зіпсував поганою передачею. Пройшло п'ять хвилин – Хвіча знову погано розпорядився м'ячем. На щастя для гостей, Хоселу також далеко не майстерний бомбардир – іспанець незграбно коліном пробив повз порожній кут воріт.
Лунін не мав роботи, адже Наполі не доводив свої моменти до ударів. В українця взагалі були обмежені можливості якось себе проявити. У площину його воріт прилетіло три удари, два з яких перетворилися в голи. Без шансів врятувати команду. Не дивно, що Андрій отримав найнижчу оцінку в Реалі (6.2 від SofaScore).
Воротарю Наполі довелося значно більше працювати. Мадрид додав у швидкості наприкінці зустрічі та постійно загрожував володінням Мерета. От тільки партнери не встигали за ідеями Беллінгема. Рюдігер замкнув подачу Джуда неточним ударом, а Хоселу жахливо зіграв на добиванні після удару англійця та сейву голкіпера.
І все ж Реал вирвав перемогу. Сенсаційним героєм став Ніко Пас. 19-річний хавбек накрутив свого візаві та пальнув здалеку – м'яч закотився в нижній кут. У компенсований час Хоселу таки зумів забити у порожні ворота з передачі Беллінгема та поставив крапку.
Мадрид святкує успіх, набирає 15 очок і гарантує собі перше місце у групі з посівом в 1/8 фіналу. Наполі залишився другим (7 балів) з чудовими шансами на плей-офф Ліги чемпіонів. В останньому турі неаполітанцям треба уникнути поразки від Браги.