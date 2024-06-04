Українець у сезоні 2023/24 скористався своїм шансом і зумів продемонструвати свої найкращі якості, поки Тібо Куртуа був травмований. Реал вразила гра Андрія Луніна і голкіпер отримав пропозиції продовжити контракт до 2028 року.

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Як повідомляє Diario Sport, за українцем стежить Атлетіко, який хотів би замінити Яна Облака. Перехід до одного з головних суперників малоймовірний, оскільки між "матрацниками" та "вершковими" дуже складні взаємини.

Зазначається, що Лунін отримував пропозиції від Баварії, Арсенала Олександра Зінченка, Манчестер Юнайтед та ПСЖ. Андрій збирався продовжити кар'єру в Реалі, утім, з поверненням Куртуа до основи може змусити українця переглянути своє рішення.

Нагадаємо, що чинна угода Луніна з Реалом розрахована до 2025 року.

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