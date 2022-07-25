Тібо Куртуа відіграв весь поєдинок проти Барселони, який завершився мінімальною перемогою "синьо-гранатових". Андрій Лунін просидів на лаві запасних.

Лунін отримуватиме більше ігрового часу в Реалі – виключати відхід не варто

А от у наступній грі 23-річний українець, схоже, таки вийде на поле. Анчелотті планує перевірити Луніна у матчі з мексиканською Амерікою, який стартує 26 липня о 5:30 ранку за Києвом. Натомість у поєдинку з Ювентусом (31 липня) Реал зіграє основою, щоб провести репетицію матчу за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта (10 серпня). Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, контракт Луніна з Реалом розрахований ще на 2 роки. Воротар збірної України перебрався в мадридський клуб у 2018-му, але за цей час зіграв за першу команду тільки 5 матчів, у яких пропустив 6 голів.

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