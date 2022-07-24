Барселона мінімально обіграла Реал у гастрольному Ель Класіко – фантастичний гол Рафіньї затьмарив дебют Лєвандовскі
Товариський поєдинок. Лас-Вегас, Елліджент Стедіум (65 тисяч глядачів)
Реал Мадрид – Барселона – 0:1
Гол: Рафінья, 27
Реал (4-3-3): Куртуа – Лукас Васкес, Мілітао, Алаба, Рюдігер – Чуамені, Вальверде, Камавінга – Родріго, Азар, Вінісіус
Барселона (4-3-3): Тер Штеген – Араухо, Крістенсен, Ерік Гарсія, Альба – Бускетс, Гаві, Педрі – Рафінья, Лєвандовскі, Ансу
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R A P H I N H A pic.twitter.com/OO9GL7YhH1— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 24, 2022
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