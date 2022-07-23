Голкіпер збірної України Андрій Лунін, схоже, матиме змогу частіше з'являтись на футбольному полі в офіційних матчах Реала.

Основним кіпером у прийдешньому сезоні очікувано буде Тібо Куртуа. Його дублером буде 23-річний українець, роль якого трохи зміниться. Карло Анчелотті даватиме Андрію більше ігрового часу, інформує AS.

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Таке рішення головного тренера мадридців пов'язане з участю команди одразу в шести турнірах протягом кампанії 2022/23. Йдеться про Ла Лігу, Кубок і Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Клубний ЧС та Суперкубок УЄФА. Ще однією причиною називають хорошу гру Луніна у чотирьох матчах минулого сезону.

До слова, цього літа Андрій мав кілька пропозицій з-за кордону, але після народження сина жодна не змусила його задуматись про трансфер. Втім, повністю виключати відхід нашого кіпера до кінця трансферного вікна не можна.

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